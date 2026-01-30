モデル・ラジオDJの長谷川ミラ、一般男性との結婚を発表「人生を共に考えられる存在」
モデルでラジオDJの長谷川ミラ（28）が30日、所属事務所を通じて、一般男性との結婚を発表した。
【写真】ラブラブショットも！お相手に寄り添う長谷川ミラ
長谷川は「私事ではございますが、このたび結婚することになりました」と報告。「彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています」と思いをつづった。
続けて「今後も仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にしながら、丁寧に取り組んでまいります」と伝え「これまで支えてくださった皆さまに感謝するとともに、引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」とメッセージしている。
長谷川は、J-WAVE『STARTLINE』ナビゲーター。そのほかポッドキャスト番組『UNDERDOG in Tokyo』『Tokyo Young Boss』のプロデューサー・MCを務めるほか、映画プロデューサーや企業クリエイティブも行う。株式会社jam、コミュニティカフェ「um」代表。
