藤山直美と寺島しのぶが「お光とお紺〜伊勢音頭 恋の絵双紙〜」（２月５〜２４日、東京・東銀座の新橋演舞場）で１２年ぶりに共演する。

ともに芸能一家で、実は同じ誕生日という２人が、深い縁を語った。（武田実沙子）

江戸時代後期、伊勢の遊郭で、遊女を求めて医者が次々に人を殺した「油屋騒動」。歌舞伎の人気演目「伊勢音頭恋寝刃（こいのねたば）」の下敷きにもなった実際の事件を１９８７年、脚本家・演出家の小幡欣治が「油屋おこん」というタイトルで舞台化した。今回は脚色・演出の浅香哲哉が女性２人の愛と友情に力点を置いたハッピーエンドの喜劇として仕立て直した。

紀州熊野の貧しい村に暮らす美人のウメ（寺島）と、明るくたくましいトシ（藤山）は姉妹のように育った幼なじみ。ウメは伊勢の油屋へ売られて遊女お光に、トシは下働きから遊女お紺となる。その後、２人は仲たがいしたり、恋敵になったりして――。

作品について藤山は「みんなを思いやる心や、途切れない縁のすごさが書かれている。お芝居の役としても、互いに尊敬して愛していきたい」と語る。

２人は、９７年の「浅草慕情〜なつかしのパラダイス〜」や２０００年の「ご存じ 浅草パラダイス」などで共演してきた。中村勘三郎や柄本明が出ていた名作喜劇に、寺島は「台本があってないような……。『人間で見せる』とはこのこと」と、当時の感動を語る。

寺島が、藤山について「人を笑わせることにたけているが、笑わせた後の孤独、スッとした冷たい目を見るのが好き」と語れば、藤山は寺島について「役者に一番大事な、出てきた時のパッとする華がすごい。いろんな役をやっても、ぶれないものがある」と絶賛する。

１４歳違いの藤山と寺島は、ともに１２月２８日生まれ。毎年、誕生日が来ると連絡を取り合っているという。藤山は、喜劇王だった父・藤山寛美から続く家族ぐるみの縁を明かした。「借金だらけで松竹をクビになったお父さんを救ってくれたのが、しのぶちゃんのおじいちゃん」。松竹作品には出られない寛美を映画に起用してくれたのが、東映のプロデューサーだった寺島の母方の祖父、俊藤浩滋だった。

「一家心中を救ってくれた恩人」と藤山は感謝を口にし、「恩返しせなあかんと思ってきた。何もできませんけど、一緒に頑張ることで、いいものができれば」。その言葉に、寺島は「すごく長くつながっているんだなと思いながら、お芝居をさせていただいています」と応じた。

久しぶりの共演が実現したことに、「時々、松竹、エエことしてくれるやん」と藤山は笑顔で語った。