インスタグラム更新

サッカーの元日本女子代表（なでしこジャパン）でタレントの丸山桂里奈さんがインスタグラムを更新。6.1キロ減のダイエットに成功した姿をお披露目した。イメージが一変した近影にファンから反響が寄せられている。

丸山さんは29日に放送されたTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」に出演。1か月の外食ダイエットに挑戦し、番組では68.4キロから62.3キロの6.1キロ減量に成功した様子が公開された。

放送後、インスタグラムを更新。「ダイエット成功しました!! とりあえずは6.1キロ減」と綴り、減量後の姿を捉えた画像を添えた。

さらに「まだここからも継続できるように」と意欲をのぞかせ、夫でサッカー元日本代表GKの本並健治氏の名前を出しながら「本並さんをギャフンと言わせたくて頑張りました」とも。「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました」と番組スタッフや関係者に感謝の言葉を記した。

コメント欄には反響が続々。ファンからは「え!!めちゃくちゃ綺麗」「めっちゃ綺麗 誰かと思っちゃったよ」「とってもキレイで素敵」「美しすぎました！」「1か月で？？すごすぎます！」といった反応が寄せられた。

丸山さんは2011年、FIFA女子ワールドカップでスーパーサブとして活躍。準々決勝ドイツ戦では決勝ゴールを決めるなど、日本の初優勝に貢献した。2016年限りで現役引退。明るいキャラクターでバラエティ番組などで活躍し、2020年にはかつて所属していたスペランツァFC大阪高槻で監督を務めていた本並氏と結婚。23年に第1子の女の子を出産した。



（THE ANSWER編集部）