1月29日、「嵐」の櫻井翔と有吉弘行がMCを務めるバラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系、以下『THE夜会』）2時間スペシャルが放送された。豪華なゲストが出演したが、番組での櫻井の “髪型” に注目が集まっている。

今回は、「片付け＆外食ダイエット! 驚きのビフォー・アフター」と題した生活に密着した企画だった。

「料理研究家のみきママこと藤原美樹さんがキッチン掃除、丸山桂里奈さんが外食でのダイエットに挑戦する様子が流れました。スタジオには、timeleszの菊池風磨さん、Travis Japanの松倉海斗さんと吉澤閑也（しずや）さん、瀬戸朝香さん、松田ゆう姫さんらがゲスト出演しました」（スポーツ紙記者）

放送前日の28日には、『THE夜会』公式Xがスタジオのオフショット写真を投稿。櫻井や菊池、瀬戸の収録中の様子がうかがえるものだったが、Xでは

《翔くんのセンター分けで襟足はねさせた髪型大好きなんだけどマジで今日のビジュどんぴしゃで……》

《え、翔くんかっこよすぎるんだが、、、あの時の櫻井翔なんだが、、》

など、櫻井の髪型を称賛する声が聞かれていた。“激変セット”が注目を集めたようだ。

「最近の櫻井さんは前髪をセンターできっちり分け、襟足が短いスタイルが多かったです。今回もセンター分けは変わりませんが、トップに少し動きをつけ、正面から見えるほど伸びた襟足を外にカールさせていました。全体的に顔まわりのシルエットが引き締まり、激変した印象を受けるファンも多かったようです」（芸能記者）

嵐は3月13日から5月31日まで開催される5大ドームツアーをもって、グループでの活動を終了することが決まっている。ラストライブが迫るなか、櫻井のビジュアルは意外なところでも反響を呼んだ。

「1月26日の『news zero』（日本テレビ系）で、2月8日投開票の衆院選へ向けた党首討論会がおこなわれ、櫻井さんはキャスターとして参加しました。

各党の党首や代表がスタジオ入りしたのですが、自民党の高市早苗首相は、櫻井さんにあいさつする際、彼の顔をまじまじと見つめ、小声で『（顔が）小さいですね』と、笑顔で感想を伝えていたのです。

このやりとりはSNSで拡散され、高市首相の “お墨付き” をもらうほど、櫻井さんのビジュアルのよさが話題になりました。2020年末以来、久しぶりにステージに立つ嵐ですが、櫻井さんの準備は着々と進んでいるようです」（同）

ラストツアー、櫻井はたくさんの観客を魅了しそうだ。