Amazonでは、2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催中。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

PC周辺機器でおなじみのロジクールも、複数の製品をセール販売中です。

触覚フィードバックも特徴の人気フラッグシップマウスがお安くゲットできる！

↑「MX Master 4」。

今回のセールの注目は、昨年10月に販売開始されたばかりの同社フラッグシップマウスの最新モデル「MX Master 4」。通常価格19,900円（税込）のところ、10％オフの17,910円（税込）で購入可能です。

6年ぶりのフルモデルチェンジとなった同製品は、親指エリアに「触覚フィードバック センスパネル」を新たに追加。パネルを押すことでPC上に8つのショートカットが表示され、カーソルを合わせるだけで瞬時に実行できる「Actions Ring」に対応しています。

内蔵センサーは8000DPIで、ガラス面を含むあらゆる面を正確にトラッキング。ワイヤレス接続は2.4GHz（Logi Bolt）とBluetooth両対応で、本体のICチップ改良やアンテナの位置変更により、「MX MASTER 3/3S」と比較して2倍良好な接続性を実現したとうたいます。USB-C対応のレシーバーが付属しており、最大6台のLogi Bolt対応ワイヤレスキーボードとマウスを1台のパソコンにペアリング可能です。

加えて、バッテリー駆動時間の長さも注目ポイント。1分間の充電で3時間、フル充電で最長70日間使用できるロングバッテリー仕様で、充電に煩わされることなく使えます。

この機会にワイヤレスマウスの購入を考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

