岡本夏美、前髪カットの新ヘア披露「印象変わった」「最高に可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】女優の岡本夏美が1月29日、自身のInstagramを更新。前髪をカットした新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】27歳美人女優「二度見した」前髪カット後の視界良好な新ヘア
岡本は「前髪きったで〜」と報告し、ニット帽姿の写真を投稿。目にかかる長さの前髪を眉下でカットした雰囲気がガラリと変わる新しいヘアスタイルを披露し、「視界良好」とつづっていた。
この投稿は「最高に可愛い」「二度見した」「めちゃくちゃ似合ってる」「どんな髪型も素敵」「印象変わった」「帽子との相性もバッチリ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
