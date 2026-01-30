“マルチモデル”長谷川ミラ、一般男性との結婚発表 海辺での密着ショット公開「人生を共に考えられる存在だと思えた」
【モデルプレス＝2026/01/30】モデルでラジオDJの長谷川ミラ（28）が結婚したことがわかった。30日、所属事務所を通して発表された。
【写真】長谷川ミラ、スタイル抜群夫と海辺で密着
長谷川は「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします」と発表。「彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました」と語り「今後も仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にしながら、丁寧に取り組んでまいります」と今後について伝えた。なお、相手は一般男性としており、公開された写真には、長谷川が夫の肩にもたれかかる仲睦まじい姿が写っている。
長谷川は、ラジオ番組「STARTLINE 」（J-WAVE ／毎週金曜16時30分〜20時）ナビゲーターとして活躍するほか、ポッドキャスト番組「UNDERDOG in Tokyo」（毎週水曜・日曜）「Tokyo Young Boss」（毎週月曜）のプロデューサー・MCを務める。さらに、映画プロデューサーや企業クリエイティブも行っており、株式会社jam、コミュニティカフェ「um」代表を務めている。（modelpress編集部）
私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします。
彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています。
今後も仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にしながら、丁寧に取り組んでまいります。
これまで支えてくださった皆さまに感謝するとともに、
引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです。
