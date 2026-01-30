中川翔子「激似」生後4ヶ月双子との親子比較ショット話題「瓜二つでびっくり」「遺伝子すごい」
【モデルプレス＝2026/01/30】歌手でタレントの中川翔子が1月30日、自身のInstagramを更新。自身と夫の赤ちゃん時代と双子の息子を比較した写真を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「瓜二つでびっくり」双子弟と自身の比較ショット
中川は「ふたご無事4か月になりました！おめでとう！」と息子2人の成長を報告。「双子は二卵性でふたりは全然似てないけど わたしと弟くんが激似で パパとお兄ちゃんが激似」と記し、自身の赤ちゃん時代と双子の弟、夫の赤ちゃん時代と双子の兄を比較した写真を披露した。それぞれ目や眉の形などが親子で似ており、「わたしと弟くんそっくりだった」「とくにパパとお兄ちゃんがりんかく眉毛目鼻口髪全て、むしろ一卵性レベルに激似だったのが発覚！遺伝子面白い」とつづっていた。
また、双子の息子との散歩の様子を撮影した写真なども載せていた。
この投稿は「瓜二つでびっくり」「遺伝子すごい」「似すぎ」「4人とも可愛い」と反響を呼んでいる。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「瓜二つでびっくり」双子弟と自身の比較ショット
◆中川翔子、親子比較ショット披露
中川は「ふたご無事4か月になりました！おめでとう！」と息子2人の成長を報告。「双子は二卵性でふたりは全然似てないけど わたしと弟くんが激似で パパとお兄ちゃんが激似」と記し、自身の赤ちゃん時代と双子の弟、夫の赤ちゃん時代と双子の兄を比較した写真を披露した。それぞれ目や眉の形などが親子で似ており、「わたしと弟くんそっくりだった」「とくにパパとお兄ちゃんがりんかく眉毛目鼻口髪全て、むしろ一卵性レベルに激似だったのが発覚！遺伝子面白い」とつづっていた。
◆中川翔子の投稿に「瓜二つでびっくり」と反響
この投稿は「瓜二つでびっくり」「遺伝子すごい」「似すぎ」「4人とも可愛い」と反響を呼んでいる。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】