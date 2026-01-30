「シャッフルアイランド」伊藤桃々、白ギャル全盛期との比較ショット公開「可愛さ更新し続けてる」「懐かしいのに古く見えない」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。ギャルだった頃の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳全顔整形モデル「全力白ギャルの私」金髪ビジュの過去ショット
伊藤は「2019年全力白ギャルの私」とコメントを添えて、ギャル雑誌「egg」（エイチジェイ）の2019年1月号表紙カットを含む当時の姿を投稿。明るい髪色に華やかな着物を合わせた、当時の“白ギャル”姿を披露している。
また、前日の投稿では「元ギャルだったって言うと驚かれるくらいメイク薄くなったと思う」とつづり、現在の落ち着いた雰囲気の写真も公開。ギャル全開だった頃との変化が際立つ比較ショットとなっている。
この投稿に「ギャル時代懐かしいのに古く見えない」「白ギャルパワーがすごい」「可愛さ更新し続けてる」「今の雰囲気も大好き」「進化してて最高」「ギャル時代のエネルギーも、今の透明感も全部推せる」など、称賛の声が集まっている。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
