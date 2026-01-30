第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場３２校が発表され、元日本ハム投手の芝草宇宙（ひろし）監督が２０年から指揮を執る帝京長岡（新潟）が初選出となった。春夏通じて初の甲子園出場が決まった。

芝草監督は「あと一歩で届かなかった甲子園。やっとプレーさせることができると思うと、うれしくてこれ以上ない気持ちです。あと一歩で行けなかったこの戦いが、甲子園で大きく思い切り選手たちを躍動させたい思いでいっぱい。帝京長岡の野球、自分たちから動かす、ゲームを支配する野球を思い切ってできるよう１か月半、全員で練習して甲子園で、帝京長岡の野球すごいな、素晴らしいなとそういうのを見せたい。まだメンバー決まってません。これから全員で２０人を勝ち取って、全員で一つのものにして勝ちに行きたい」と決意を込めた。

帝京長岡は昨秋に北信越大会を制し、昨年１１月の明治神宮大会で初の全国大会に出場を果たした。だが初戦では英明（四国）に２―５で敗れ、全国１勝はお預けとなった。

芝草氏は高校時代、帝京（東京）のエースとして、１９８７年夏の甲子園ではノーヒットノーランを達成し、注目を集めた。日本ハムでは４３０試合に登板し、通算４６勝。引退後はコーチも務めた。

日本海側は寒波が襲来中で大雪となっており、同校が位置する新潟・長岡市では、例年の約２倍となる積雪９４センチに達していた。

◇芝草 宇宙（しばくさ・ひろし）１９６９年８月１８日、埼玉・所沢市生まれ。５６歳。帝京では甲子園に３度出場し、３年夏には２回戦の東北戦でノーヒットノーランを達成。８７年ドラフト６位で日本ハムに入団。プロ野球通算４３０試合に登板し４６勝５６敗１７セーブ、防御率４・２４。０７年には台湾プロ野球・興農でもプレー。現役引退後は日本ハムの投手コーチ、スカウトなどを務めた。現役時は１８０センチ、８５キロ。右投左打。