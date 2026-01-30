第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。

一般選考枠と神宮大会枠では、昨年１１月の明治神宮大会で優勝した九州国際大付（福岡）や、今秋ドラフト候補の最速１５４キロ右腕・織田翔希（２年）を擁する昨春センバツ王者・横浜（神奈川）のほか、昨夏の甲子園Ｖの原動力となった末吉良丞、新垣有絃（ゆいと、ともに２年）の左右エースを擁する沖縄尚学（沖縄）も夏春連覇への切符をつかんだ。ともに当落線上にいたが、横浜は関東・東京最後の１枠に、沖縄尚学は九州国際大付が神宮大会を制したことによる「神宮大会枠」で滑り込む形となった。

全国９地区の候補から２校が東西に関係なく選ばれる２１世紀枠では高知農（四国地区）と長崎西（九州地区）が選出された。高知農は春夏通じて初出場。長崎西は７５年ぶり２度目の出場となる。

北海道は１枠で、昨秋の地区大会を制した北照が選ばれた。３枠の東北からは東北大会覇者の花巻東（岩手）、準Ｖの八戸学院光星（青森）に加え、東北大会４強の東北（宮城）が選出された。

東京からは１６年ぶりに秋季大会を制した帝京がセンバツへの切符をつかんだ。関東大会で４強に入った山梨学院、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、佐野日大（栃木）が順当に選出され、ラスト１枠には関東大会８強ながら充実の戦力を誇る横浜が滑り込んだ。

北信越の２枠は、帝京長岡と日本文理（ともに新潟）。帝京長岡は春夏通じて初の甲子園出場。新潟勢２校の出場は、２０１１年の日本文理と佐渡（２１世紀枠）以来２度目となった。３枠の東海からは東海大会覇者の中京大中京（愛知）と準Ｖの三重に加え、同大会４強の大垣日大（岐阜）が入った。

近畿では６枠のうち近畿大会覇者の神戸国際大付（兵庫）、準Ｖの智弁学園（奈良）大阪桐蔭、滋賀学園が順当に選出された。残る２枠は、同大会８強の近江（滋賀）と東洋大姫路（兵庫）となった。

中国では、中国大会で３３年ぶりの優勝を果たした崇徳（広島）、準Ｖの高川学園（山口）を選出。高川学園は同大会で開催県４位出場からの決勝進出で、０８年に優勝した倉敷工（岡山）以来となる県４位校のセンバツ切符獲得となった。四国の２枠は、四国大会覇者の英明（香川）と阿南光（徳島）が順当に選ばれた。

九州は一般選考４枠と神宮大会枠を合わせた５枠。九州大会覇者で、その後の明治神宮大会も制した九州国際大付（福岡）、準Ｖの長崎日大（長崎）、４強に入った神村学園（鹿児島）と熊本工に加え、同大会８強で昨年夏の甲子園を制した沖縄尚学が夏春連覇への切符をつかんだ。

組み合わせ抽選会は３月６日に行われ、１３日間の熱戦が繰り広げられる。