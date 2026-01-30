第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決定した。昨夏の甲子園の優勝校・沖縄尚学が九州地区の５校目で選ばれた。

例年、九州の出場枠は４つだが、昨秋の明治神宮大会を福岡の九州国際大付が優勝したことにより「神宮枠」が１つもたらされた。これにより、昨秋の九州大会では８強止まりだった沖縄尚学が“滑り込み”で出場を決めた。センバツでは、１９８２〜８３年の池田（徳島）以来、史上５校目の夏春連覇に挑む。

昨夏の甲子園では、最速１５０キロの２年生エース・末吉良丞を中心に勝ち上がって初優勝。２０１０年の興南以来、１５年ぶりに沖縄に深紅の大優勝旗をもたらした。末吉は全６試合に登板。２試合を完投し、計３４イニングで自責点４、奪三振３９と圧巻の投球を見せた。

秋季大会は本調子になく、九州大会は２試合ともリリーフ登板で計４イニングを投げたのみだった。「神宮枠」に救われたプロ注目の左腕が、再び聖地を沸かせるようなピッチングが出来るか注目だ。

組み合わせ抽選会は３月６日に行われ、同１９日から１３日間（休養日２日を含む）にわたって熱戦が繰り広げられる。

◆沖縄尚学 １９５７年に沖縄として創立した沖縄・那覇市にある私立共学校。野球部も同年に創部した。全校生徒１０２９人、野球部員４６人。甲子園は春が２年連続９度目の出場で、夏は１１度出場。春は１９９９、２００８年に優勝している。主な卒業生に東浜巨、嶺井博希（ともにソフトバンク）、リチャード（巨人）。