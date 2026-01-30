セブンス・ベガの楽曲「Hey! Crush!」が、アニメーションスタジオMAPPA制作のスペシャルムービー『MAPPA WORKS 2025』のテーマソングに起用されることが発表となった。

『MAPPA WORKS 2025』は、アニメーションスタジオMAPPAが2025年に制作したアニメーション作品(一部作品を除く)の映像を一つの世界観に落とし込んだスペシャルムービーだ。

起用された「Hey! Crush!」は2025年リリースのセブンス・ベガ1stフルアルバム『PRINCESS』収録曲。疾走感あふれるライブフレンドリーな本楽曲は、映像内で描かれる登場人物たちの揺れ動く感情や一瞬のときめきに寄り添い、作品の情緒をより鮮やかに引き立てるコラボとなった。

以下にシブヤカンナ(G/Vo)のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「はじめまして！この度『MAPPA WORKS 2025』のテーマソングを担当させていただきました、セブンス・ベガGt./Vo.のシブヤカンナです。

私自身アニメで育ってきた人間で、特にMAPPAの作品は本当に馴染み深く、常に私の生活の中にあります。

そんなMAPPA WORKSに、音楽という形で参加できたことが心から嬉しいです！

『Hey! Crush!』はセブンス・ベガの1st Album『PRINCESS』に収録されている楽曲で、私自身もとっても大好きな曲なので是非映像をご覧になりながら楽しんでいただけると嬉しいです！」

──シブヤカンナ(G/Vo)

◆ ◆ ◆

■スペシャルムービー『MAPPA WORKS 2025』

監督：須之内 佑典

テーマソング：セブンス・ベガ「Hey! Crush!」

音楽制作協力：7V

アニメーション制作：MAPPA

■＜7thVega ONE-MAN LIVE「I’M A PRINCESS」＞

1月25日(日) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

open16:00 / start16:30

2月07日(土) 東京・代官山UNIT

open17:30 / start18:00

▼チケット※SOLD OUT

前売：Standing 3,850円(税込)＋ドリンク代

当日：Standing 4,400円(税込)＋ドリンク代