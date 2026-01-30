»°°æ½»Í§³¤¾å¼ÒÄ¹¤Ë³¤»³»á¡¡¹çÊ»¹µ¤¨»ö¶È´ðÈ×¶¯²½
¡¡Â»³²ÊÝ¸±Âç¼ê¤Î»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï30Æü¡¢³¤»³Íµ¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê58¡Ë¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4·î1ÆüÉÕ¡£Á¥±È¿¿°ìÏº¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¤ÏÂåÉ½¸¢¤Î¤¢¤ë²ñÄ¹¤Ë½¢¤¯¡£³¤»³»á¤Ï2027Ç¯4·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¤È¤Î¹çÊ»¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¡¼ÒÄ¹¸òÂå¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡£Á¥±È»á¤Ï¿Æ²ñ¼ÒMS¡õAD¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎºÆÊÔ¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¡£
¡¡³¤»³¡¡Íµ»á¡Ê¤¦¤ß¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë·ÄÂçÂ´¡£90Ç¯ÂçÀµ³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¡Ê¸½»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¡Ë¡£¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ25Ç¯4·î¤«¤é¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£