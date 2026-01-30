モデルでラジオDJの長谷川ミラ（28）が30日「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします」と、一般男性との結婚を発表した。

長谷川は「彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています」とお相手に感謝した。

長谷川は、モデル業と並行し、民放各局の番組にコメンテーターとして出演し、鋭い発言や持論を展開して注目され、22年8月には「Forbes JAPAN30 UNDER30 2022」で日本発「世界を変える30歳未満」30人に選ばれた。ポッドキャスト番組「UNDERDOG in Tokyo」「Tokyo Young Boss」のプロデューサー・MCを務めるほか、映画プロデューサーや企業クリエーティブも行い、株式会社jam、コミュニティカフェ「um」代表も務めるなど、多彩な活動を展開している。

結婚後の活動については「今後も仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にしながら、丁寧に取り組んでまいります。これまで支えてくださった皆さまに感謝するとともに、引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」とした。

長谷川は、東京のFMラジオ局J−WAVEの「STARTLINE」（金曜午後4時30分）でナビゲーターを務めており、結婚発表後のこの日も、生出演する。