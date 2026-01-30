ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】県史上初の快挙！春の選抜甲子園に「帝京長岡」「日本文理」… 【速報】県史上初の快挙！春の選抜甲子園に「帝京長岡」「日本文理」の出場決定【新潟】 【速報】県史上初の快挙！春の選抜甲子園に「帝京長岡」「日本文理」の出場決定【新潟】 2026年1月30日 16時24分 UX新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 3月に開幕する『春の高校野球選抜甲子園大会』に、帝京長岡と日本文理の出場が決まりました。 「帝京長岡」は初出場、「日本文理」は12年ぶり6回目の出場となります。また、一般選考枠で2校同時出場は県史上初の快挙です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】 新潟県の農業を担う「農業が若者から魅力ある職に」青年農業士らの認定式を開催【新潟】 上越市高田や糸魚川市能生など平年の2倍以上の積雪、平地でも大雪に･･･なだれに注意【新潟】 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 金属加工, 葬儀, 置床工事, 在宅医療, 静岡, 訪問介護, 神奈川, ダイス, 射出成形機