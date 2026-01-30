34歳カーリング女子の貴重なショットにファン反応　“五輪前最後の出社”に「雰囲気違い過ぎてびっくりです」

カーリング女子の小野寺が五輪前の最後の出社の様子を報告した(C)産経新聞社

ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子日本代表の小野寺佳歩（フォルティウス）が1月29日、自身のXを更新し、五輪前の最後の出社の様子を報告している。

【写真】「温かい職場に感謝です」カーリング女子・小野寺佳歩のオフイスでの姿をチェック

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月6日に開会式を迎えるため、小野寺は「オリンピック前最後の出社 温かい職場に感謝です」と、現在の心境を綴っている。

34歳の小野寺は、パソコンが置かれたデスクに座りながら笑顔で振り向く写真も投稿している。普段見られない貴重なショットに多くのファンが反応した。

ファンからは「仕事しているときと、試合のときの雰囲気違い過ぎてびっくりです」「職場でも素敵ですね。オリンピック頑張って下さい。遠くからですが、応援しています」「佳歩殿〜 お仕事、お疲れさんです！」「かほちゃん可愛い」「パソコンやるんだ」「いよいよですね。体調管理バッチリで試合に臨んでください。イタリアを楽しんで」と、激励の声が多く寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]