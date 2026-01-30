昨年11月に「乃木坂46」を卒業した久保史緒里（24）が30日までに更新されたYouTubeチャンネル「出版区」にゲスト出演し、自身の中から「アイドルが抜けていく」と感じた出来事について語る場面があった。

昨年12月に初めての書き下ろしエッセイ「LOST LETTER」を発売した久保。「この本を作りたいと思った理由の一つに、自分にとってアイドルを卒業することが人生の凄く大きな節目になるだろうなと感じていて」と筆を執った経緯を説明した。

また「自分の中にある9年間の生き方を、全部自分の中から出し切って置いていきたいっていうのがあって。（発表から）2カ月かけて卒業に向かっていくんですけど、段々と自分の中からアイドルが抜けていく実感があるんです」と告白も。

「私は記憶力がいい方なので“あのときのこれさ”って言われても、その倍以上の情報量で返せていた。そのはずが、自分の中の記憶力とかそのときの感情とかがだんだんあいまいになっていって。“まずい、まずい…急いで書かなければ”って思いながら書いていましたね」と振り返っていた。