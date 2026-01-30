歌手の浜崎あゆみ（47）が30日、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで行われている世界的歌手、レディー・ガガのライブの感動を伝えた。

浜崎は「ステージ上の皆様はもちろんのこと、卓のスタッフさん達など、とにかく全ての人がたったひとつの事に全力で向かう姿が沁みました」と感動したことを報告。黒いレザーファッションに身を包んだ姿を披露した。

同行したダンサーが、自身のストーリーズで「ayuさんと隣で一緒にGAGAのショーを観れた。夢の中にいるみたいだった」と伝えており、29日に東京ドームで開催されたレディー・ガガのコンサートを訪れたとみられる。

浜崎は「そして、、！」と続け、「ただいま、今年の『周年month』につきまして、座席表などの詳細が発表されました 宜しくお願いいたしますっ」と、自身の全国ツアーを告知した。

この投稿にフォロワーからは「ガガ様かと思ったらあゆちゃんだった」「いつもと違うメイク カッコよくて可愛いーですっ」「あゆ様めっちゃかっこいい」「みんな楽しそう」「服装かっこよき」などの声が。

他に「美しい」「メイク可愛い 久々真っ赤唇」「いつもと違う雰囲気で素敵」「このメイク好きっ」「ツアー早速申し込みするー楽しみ！いくつ行けるかな」などのコメントが寄せられた。