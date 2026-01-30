不二家は、子どもも大人も楽しめるひなまつりケーキが勢ぞろいする「ひなまつりセール」を、全国の不二家洋菓子店で2月28日から3月3日まで実施する。





不二家洋菓子店では、「不二家のひなまつり Girl's Festival 子どもも大人も楽しむひなまつり」をテーマに、ひなまつり限定のケーキを2月28日から順次発売する。子どもの成長のお祝いにぴったりな華やかなホールケーキをはじめ、少人数でも楽しめるミニサイズのホールケーキやカットケーキなど、バラエティ豊かな商品を用意した。さらに今年は、サンリオとのコラボレーション商品も登場。ひなまつりならではの可愛らしいモチーフをあしらったケーキを揃え、お祝いのテーブルを華やかに彩る。

「ひなまつり苺のショートケーキ」＜SS・Sサイズ＞は、不二家の定番「苺のショートケーキ」をひなまつり仕様に仕上げた。ふんわりとしたスポンジにシャンテリークリームとスライス苺をサンド。上面には国産苺とチョコプレート、ぼんぼりろうそくを飾り、めびな・おびなに扮したペコちゃん・ポコちゃんをデザインした巻帯を巻き、華やかに仕上げました。SS、Sサイズで展開する。



「それいけ！アンパンマンショートケーキ（ひなまつり）」

「それいけ！アンパンマンショートケーキ（ひなまつり）」は、シロップ漬けの黄桃・りんごをスポンジでサンドし、練乳入りのシャンテリークリームで仕上げたやさしい味わいのショートケーキ。クリームは乳酸菌・イソマルトオリゴ糖入り。子どもに人気のアンパンマンとメロンパンナちゃんのグラスドールが可愛い、見て楽しい、食べておいしいショートケーキとなっている。



「ひなまつり春めく苺のロールケーキ」

「ひなまつり春めく苺のロールケーキ」は、ピンクスポンジでミルキーミルクシャンテリークリームと苺、苺果肉入りソースを巻き、上面には国産苺とひなまつりのイラストが可愛いマカロンコックを飾った。サイドにはピンクのスポンジクラムとホワイトのチョコフレークをあしらった、ひなまつりのお祝いにぴったりな春色のロールケーキになっている。



「ひなまつり春の苺ショート」

「ひなまつり春の苺ショート」は、抹茶スポンジとピンクスポンジで黄桃のシロップ漬けとシャンテリークリームをサンドした、ひし餅をイメージしたショートケーキ。一人はもちろん2人で分け合うにもぴったりな大きさになっている。



「サンリオキャラクターズのおひなさまケーキ」

「サンリオキャラクターズのおひなさまケーキ」は、サンリオのハローキティの好きな食べ物、「ママが作ってくれたアップルパイ」にちなんで、スポンジにシャンテリークリーム、苺クリームを重ね、中にはシロップ漬けのりんごをしのばせた。「サンリオキャラクターズのおだいりさまケーキ」は、ハローキティのボーイフレンドであるディアダニエルの好きなチーズケーキをイメージし、スポンジにチーズクリームと抹茶クリームを重ね、中にはブルーベリーソースをしのばせた。



「ストロベリーミルキーマーブルケーキ」

「ストロベリーミルキーマーブルケーキ」は、スポンジにストロベリークリームと苺果肉入りソースをサンドし、練乳入りシャンテリークリームを重ねることでミルキーの味わいを表現した。上面をストロベリーソースでマーブル模様に仕上げた苺ミルキー風味のケーキとなっている。



「ひなまつりミルクレープ」

「ひなまつりミルクレープ」は、抹茶スポンジにクレープ生地、苺クリーム、軽いタイプのカスタードクリームを重ねた、ひし餅の色味をイメージしたミルクレープ。上面は桜の花びらの飾り絞りで春の訪れを感じさせる。



左から：「マロンモンブラン」「栃木県産とちあいか苺のモンブラン」

「マロンモンブラン」は、軽いタイプのカスタードクリームをしのばせたスポンジに、シャンテリークリームと黄色いマロンペーストを絞った不二家の定番人気商品。「栃木県産とちあいか苺のモンブラン」は、軽いタイプのカスタードクリームをしのばせたスポンジに、シャンテリークリームとストロベリー風味クリーム、とちあいか苺クリームを絞った。めびな・おびなに扮したペコちゃんとポコちゃんのぺーパープレートが可愛い、ふたつ並べてひなまつりを楽しめるモンブランになっている。

［小売価格］

ひなまつり苺のショートケーキ」

SSサイズ：3780円

Sサイズ：4780円

それいけ！アンパンマンショートケーキ（ひなまつり）：5400円

ひなまつり春めく苺のロールケーキ：2916円

ひなまつり春の苺ショート：1188円

サンリオキャラクターズのおひなさまケーキ：720円

サンリオキャラクターズのおだいりさまケーキ：720円

ストロベリーミルキーマーブルケーキ：583円

ひなまつりミルクレープ：518円

マロンモンブラン：577円

栃木県産とちあいか苺のモンブラン：577円

（すべて税込）

［発売日］2月28日（土）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp