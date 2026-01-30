第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。

昨年は投打で充実した戦力で横浜に次ぐ準優勝だった智弁和歌山（和歌山）は、昨秋の県大会2次予選1回戦でまさかの敗退。大阪大会では履正社が5回戦で姿を消す波乱があった。兵庫大会準々決勝では、報徳学園と東洋大姫路の強豪対決で報徳学園が2―5で敗れ、出場が絶望的になっていた。

出場27回、優勝3回の常連校で、昨夏の甲子園では部内暴力事案が拡散した影響で出場中に辞退した広陵（広島）は、新体制で臨んだ秋の県大会を制したものの、中国大会で初戦敗退していた。

関東・東京地区は昨秋の関東大会の4強に加え、東京王者の帝京が当確。残り1枠を関東大会8強の横浜（神奈川）、浦和学院（埼玉）、東京大会準優勝の関東第一が争う構図となっていたが、前回王者の横浜が滑り込みで出場切符を手にした。

▼主な不出場校

仙台育英（宮城）

聖光学院（福島）

健大高崎（群馬）

関東一（東京）

浦和学院（埼玉）

東海大相模（神奈川）

履正社（大阪）

京都国際（京都）

報徳学園（兵庫）

智弁和歌山（和歌山）

広陵（広島）

明徳義塾（高知）