群馬県伊勢崎市でおととし5月、飲酒運転をして車に突っ込み、2歳の男の子を含む3人を死亡させた罪などに問われている男に対し、検察側は懲役20年を求刑しました。

トラック運転手の鈴木吾郎被告（71）はおととし5月、群馬県伊勢崎市で酒を飲んだ状態でトラックを運転中に乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃん（当時2）、父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）の3人を死亡させたなどとして、危険運転致死傷の罪に問われています。

鈴木被告はこれまでの裁判で「飲酒していない」と起訴内容の一部を否認しています。

きょうの裁判で検察側は、事故後の検査で血中アルコール濃度は基準値の5倍が検出されているとし、「飲酒の量からも極めて危険で悪質であると言わざるを得ない」「酒を飲みたいという欲望の赴くままにハンドルを握り、事故を起こした刑事責任は重大」として、鈴木被告に懲役20年を求刑しました。

一方の弁護側は、飲酒運転はしておらず「出発前の会社の呼気検査でもアルコールは検出されていない」と主張して、過失運転致死傷罪にとどまると主張しました。

きょうの裁判では、検察側の求刑に先立ち、亡くなった3人の遺族が意見陳述しました。

証言台に立った湊斗ちゃんの母親は、

「湊斗が、私の腕の中で息を引き取ったこと、亡くなったことを認めたくなくて、お医者さんに湊斗を渡すことができなかったこと、今でも毎日のように思い出す」

「毎日毎日、湊斗を探してしまう。毎日が生き地獄です」

「被告人には長い時間をかけてこの事故と向き合い、飲酒したことを後悔し、心から反省してほしいです」と涙ながらに訴えました。

湊斗ちゃんの祖母は、

「事故の前の3人がいた世界に戻りたい。私はただ、大切な人たちと、普通の暮らしが送れるだけでいいのです」

「被告には、できる限り最も厳しい処罰を望んでいます」と話しました。

湊斗ちゃんの曾祖母は、

「苦しいです。悔しいです」

「避けることのできた事故だっただけに怒りが湧きます。被告がお酒さえ飲まなければ、スピードさえ出さなければ、この道を通るのが1分でもずれていたらと、そればかり思ってしまいます」と、とつとつと語りました。

終始、目を伏せて聞いていた鈴木被告はこの日の裁判の最後、「大変申し訳ございませんでした」と述べ、15秒ほど遺族に向かって土下座しました。

判決は2月13日に言い渡される予定です。