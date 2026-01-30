ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、死刑を執行された「菊池事件」について、1月28日に熊本地方裁判所が再審（裁判のやり直し）を認めないと判断しました。

【写真を見る】決定文に記された「存在しない条文」

その決定文に、憲法に関する誤った記述が「複数」あることが分かりました。

存在しない条文

熊本地裁の決定文には「憲法39条“3項”」と記載されているものの、実際の39条には2項も3項もありません。

憲法39条は『遡及処罰の禁止・一事不再理』について書かれたものですが、誤記があったのは『刑事被告人の弁護士依頼権』について書かれた「憲法37条の2項3項」の違反に関する章でした。

「憲法37条3項」を「憲法39条3項」と誤った可能性があります。

本来の訴えは

死刑を執行された男性は法廷で一貫して無実を訴えていました。

弁護団によりますと、男性はハンセン病とされたことで、隔離された「特別法廷」で裁判にかけられました。

そして、1審の弁護人が、無実を訴える被告男性の意志と異なる主張をするなど「背信的な弁護活動をした」として「憲法37条3項などに違反する裁判だった」と主張していました。

誤りは他にも

他にも、決定文には「弁護人は、憲法第91条を直接適用すべきと主張」と書いていますが、91条は「財政状況の報告」という今回の裁判とは無関係と思える条項です。こちらも「憲法99条」の誤りだったとみられます。

弁護団はRKK熊本放送の取材に「憲法第91条の適用を主張したことはない」と憤っています。

さらに、「特別法廷が憲法が保障する人格権の侵害に当たるか」について、決定文では「憲法13条に違反する疑いが強い」との表現と「憲法13条に違反」と言い切る表現が混在しています。

熊本地裁の総務課は、「決定の内容などについては答えない」としたうえで、一般的に決定文に誤記があった場合の対応については、「刑事訴訟法に明文規定はない」としています。

大学教授「一生ついて回る恥」

刑事訴訟法に詳しい熊本大学の岡田行雄教授は、「条文を間違えるのはあり得ないことで、遺族や弁護士に失礼。今回の判断は歴史的に残るもので、そこでのミスは、熊本地裁や今回の裁判体に一生ついて回る恥」と痛烈に批判しています。

また、誤記があった箇所について「『特別法廷が憲法違反なのに、なぜ判決が無効にならないのか？』という問いに答えるべきポイントでミスをしている」とした上で、「今回の決定は憲法より、再審手続きを規定する刑事訴訟法を重視していて、いかに憲法を無視しているのかよくわかる」と突き放しました。

決定文の修正や削除はできる？

岡田教授は「法律には『修正や削除ができる』という規定が明文化されていないため、地裁としてはもう何もできないだろう」としています。