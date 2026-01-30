「ミュージックバンク(字幕付き) #1277」

モードの祭典"MET GALA(メット・ガラ)"から着想し、洗練された世界観が強烈なインパクトを与えた先行シングル「GALA」(9月19日リリース)から4ヶ月――遂に自身初となるフルアルバム「THE CORE - 核」(1月23日リリース)を世界に向けて発信したXG。

■成人の日に改名発表！新たなフェーズへと突入したXG、2度目のワールドツアーへの期待も

"マンネ(末っ子)"のCOCONA(ココナ)が昨年12月に20歳の誕生日を迎え、7人のメンバー全員が20代となったことを機に、成人の日である1月12日、グループ名を「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」に改名したことを発表。"Genes"を原点として、より深く、より本質的な進化を遂げる――そんな新たなフェーズへと突入したXGへの期待は高まるばかり。

2月6日(金)の神奈川・Kアリーナ横浜公演を皮切りに、2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」が目前に控えており、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米...と、現在のXG人気を象徴する世界規模での開催が予告されている。

「THE CORE - 核」はリリース直後から、Apple Music、Spotify、Amazon Music...と、グローバルな音楽プラットフォームでは軒並み、凄まじい反響を叩き出しており、主要チャートでも好記録が続出。プロモーションの規模もワールドワイドで、リリース当日には韓国KBSの人気音楽番組"ミューバン"こと「ミュージックバンク #1277」(韓国放送日：1月23日)に出演。リード曲「HYPNOTIZE」をどこよりも早く初パフォーマンスした。

■フリルの"甘め"な衣装にも熱い視線...JURIN、CHISA、HINATAら...メンバーたちの髪色も艶やか！

タイトルの"HYPNOTIZE"が意味する通り、"魅惑"と"催眠"がテーマとなるこの楽曲は、幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが調和したハウスナンバー。どこか浮遊感のあるドリーミーさが印象的で、この独創的な世界観をメンバーたちはビジュアル面からもアプローチ。

「Show! Music Core」「SBS人気歌謡」「M COUNTDOWN」と、韓国の主要音楽番組に出演する中、その先陣を切った"ミューバン"ではフリルが散りばめられた甘めな衣装が目を引く。ロリィタファッションのHINATA(ヒナタ)のグリーンの巻き髪や、CHISA(チサ)の鮮やかなピンクショート、JURIN(ジュリン)の赤茶のウェービーヘア、COCONAの襟足だけ長い金髪坊主...と個性が爆発しているが、統一感のあるパステル調の衣装のせいか夢幻的な空気感を纏っている。

■センターに立つJURIAの囁くような歌声も...抜群のクオリティで届ける生歌パフォーマンス

JURIA(ジュリア)が囁くように歌う、まさに"催眠ボイス"のようなボーカルで幕を開け、MAYA(マヤ)やHARVEY(ハーヴィー)らの中毒性のあるラップがリズムを刻む。時折、呼吸音が漏れ聞こえてくるが、滑らかなダンスと共に繰り出される生歌パフォーマンスも抜群のクオリティだ。

さらに、リーダーのJURINやCOCONAを中心としたしなやかなムーブが光るダンス、「私の目であなたを催眠にかける」という歌詞とリンクした見るものをうっとりとさせる表情まで、全身で楽曲の"魅惑的"なコンセプトを表現した。

聴けば聴くほど心地良いグルーヴ感...。2度目のワールドツアーが差し迫る今、7人それぞれの個性が共鳴し合うことで放たれる強烈な磁場のようなエネルギーを、この「HYPNOTIZE」のパフォーマンスと共に存分に味わいたい。

文＝HOMINIS編集部

