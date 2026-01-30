菅生新樹「俺たちの箱根駅伝」12キロ減量した姿公開「プロ意識の高さに感動」「ストイックで尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】俳優の菅生新樹が1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。12キロ減量した姿を公開した。
【写真】菅田将暉の弟、12キロ絞った後の引き締まった体
2026年秋放送の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが発表された菅生。出演発表時には「出演が決まったときは一番に嬉しさがあり、その次には今よりも12キロぐらい体重が重かったので『やばい！間に合うか？やらなきゃ！』とすぐにスイッチが入りました」とコメントしていた。
この日は「品川工業大学4年・諌山天馬役で出演します」「チームメイトと共に、全力で走り抜けます」とつづり、ユニフォーム姿でポーズを決める写真を投稿。顔は引き締まり、ノースリーブのランニングシャツからはシャープな腕がのぞいていた。
この投稿は「役作りすごい」「ストイックで尊敬する」「プロ意識の高さに感動」「別人級」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】菅田将暉の弟、12キロ絞った後の引き締まった体
◆菅生新樹、12キロ減量した姿披露
2026年秋放送の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが発表された菅生。出演発表時には「出演が決まったときは一番に嬉しさがあり、その次には今よりも12キロぐらい体重が重かったので『やばい！間に合うか？やらなきゃ！』とすぐにスイッチが入りました」とコメントしていた。
◆菅生新樹の投稿に「プロ意識の高さに感動」と反響
この投稿は「役作りすごい」「ストイックで尊敬する」「プロ意識の高さに感動」「別人級」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】