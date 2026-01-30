パンで作られた「鮭の缶詰」の中身に衝撃！「おなかから大量の…」作者の正体は？本人を直撃
おにぎりの具は鮭が好きです。白米と鮭の相性は最高！ では、パンと鮭の相性はどうでしょうか？ いや、本当にパンに鮭を入れたわけではないのですが……。
“何でもパンにしちゃう人”としてたくさんのユニークなパンを発表してきたXユーザーのRanさん（@konel_bread）は、8月に新作を公開。その名も『鮭の缶詰のパン』です。
最初の形態は缶詰……の形をしたパン。とぼけた表情をした可愛らしい鮭が描かれており、その下には「SALMON」という文字が記されています。
この缶詰（のパン）にナイフで切れ込みを入れると……
中から鮭（の形をしたパン）が！
缶詰に描かれた鮭とそっくりで、まるで双子みたいです。今度はこの取り出した鮭にナイフを入れて、捌いてあげましょう。すると……
お腹のなかから大量のイクラが！
あまりにも芸の細かい、『鮭の缶詰のパン』。こんなパンをつくろうと思ったきっかけ、さまざまなパンをつくってきたRanさんの経歴、今までの自信作は？ ……などをご本人に聞いてみました！
◆過去に『パイナップルの缶詰のパン』をつくったことも
――“何でもパンにしちゃう人”としてさまざまなパンをつくってきたRanさんですが、『鮭の缶詰のパン』をつくろうと思ったきっかけを教えてください。
Ran：以前、『パイナップルの缶詰のパン』をつくったのですが、それがとても楽しかったので「“缶詰シリーズ”としてほかにもいろいろつくりたいな」とそのときから思っていました。今回は魚の缶詰にしたくて、鮭缶にしてみました。
――鮭や缶詰がお好きなのですか？
Ran：鮭は大好きです！ 缶詰は特別好きというわけではありませんが、開けるときのワクワクする感じは好きです。
◆鮭やイクラの味はしない
――『鮭の缶詰のパン』の製作時間はどのくらいで、つくる際はどんなところに苦労しましたか？
Ran：缶詰の外側に書いてある「SALMON」の文字もパンでつくったのですが、いざ缶詰を開けようとしたときに一文字とれてしまい、チョコレートを使って急遽くっつけたんです。ナイフで缶詰を開けるとき、振動でその一文字がとれてしまわないか実はハラハラしていました（笑）。ちなみに、製作には4〜5時間くらいかかっています。
――缶詰や鮭の体、お腹のなかにあったイクラ、「SALON」の文字など、すべてのものがパンでつくられているのでしょうか？
Ran：すべてパンでできていて、もちろん全部食べられます。パン生地に色をつけるときは、野菜やココアのパウダーを使用しました。だから、色のついている部分はその素材の風味が少しします。
たとえば、鮭の身はかぼちゃで色をつけているのでかぼちゃの風味、イクラはビーツで色をつけたのでビーツの風味がします。
――鮭の味はしますか？
Ran：鮭の味はまったくしません（笑）。
――Xにアップされた後、『鮭の缶詰のパン』は食べましたか？
Ran：家族みんなでいただきました。大きなものはカットして、トーストして食べました。イクラは子どもがお菓子のようにつまんで食べていました。鮭やイクラの味はしませんが、おいしかったです（笑）。
◆ユニークなパンづくりは食に興味がなかった息子がきっかけ
――“何でもパンにしちゃう人”としてさまざまなパンをつくってきたRanさんですが、このようなユニークなパンをつくるようになったきっかけを教えてください。
Ran：息子が3歳くらいの頃からつくるようになりました。食に全然興味がなく、食べることより遊ぶことのほうが優先で食が細かった息子に「食に興味を持ってほしいな」と思い、パンの見た目を楽しくしてみたのが始まりです。
――今回の「鮭の缶詰のパン」は、すごくおもしろい仕掛けがあるパンでした。こういったパンのアイデアはどういうときに浮かぶのでしょうか？
“何でもパンにしちゃう人”としてたくさんのユニークなパンを発表してきたXユーザーのRanさん（@konel_bread）は、8月に新作を公開。その名も『鮭の缶詰のパン』です。
最初の形態は缶詰……の形をしたパン。とぼけた表情をした可愛らしい鮭が描かれており、その下には「SALMON」という文字が記されています。
中から鮭（の形をしたパン）が！
缶詰に描かれた鮭とそっくりで、まるで双子みたいです。今度はこの取り出した鮭にナイフを入れて、捌いてあげましょう。すると……
お腹のなかから大量のイクラが！
あまりにも芸の細かい、『鮭の缶詰のパン』。こんなパンをつくろうと思ったきっかけ、さまざまなパンをつくってきたRanさんの経歴、今までの自信作は？ ……などをご本人に聞いてみました！
◆過去に『パイナップルの缶詰のパン』をつくったことも
――“何でもパンにしちゃう人”としてさまざまなパンをつくってきたRanさんですが、『鮭の缶詰のパン』をつくろうと思ったきっかけを教えてください。
Ran：以前、『パイナップルの缶詰のパン』をつくったのですが、それがとても楽しかったので「“缶詰シリーズ”としてほかにもいろいろつくりたいな」とそのときから思っていました。今回は魚の缶詰にしたくて、鮭缶にしてみました。
――鮭や缶詰がお好きなのですか？
Ran：鮭は大好きです！ 缶詰は特別好きというわけではありませんが、開けるときのワクワクする感じは好きです。
◆鮭やイクラの味はしない
――『鮭の缶詰のパン』の製作時間はどのくらいで、つくる際はどんなところに苦労しましたか？
Ran：缶詰の外側に書いてある「SALMON」の文字もパンでつくったのですが、いざ缶詰を開けようとしたときに一文字とれてしまい、チョコレートを使って急遽くっつけたんです。ナイフで缶詰を開けるとき、振動でその一文字がとれてしまわないか実はハラハラしていました（笑）。ちなみに、製作には4〜5時間くらいかかっています。
――缶詰や鮭の体、お腹のなかにあったイクラ、「SALON」の文字など、すべてのものがパンでつくられているのでしょうか？
Ran：すべてパンでできていて、もちろん全部食べられます。パン生地に色をつけるときは、野菜やココアのパウダーを使用しました。だから、色のついている部分はその素材の風味が少しします。
たとえば、鮭の身はかぼちゃで色をつけているのでかぼちゃの風味、イクラはビーツで色をつけたのでビーツの風味がします。
――鮭の味はしますか？
Ran：鮭の味はまったくしません（笑）。
――Xにアップされた後、『鮭の缶詰のパン』は食べましたか？
Ran：家族みんなでいただきました。大きなものはカットして、トーストして食べました。イクラは子どもがお菓子のようにつまんで食べていました。鮭やイクラの味はしませんが、おいしかったです（笑）。
◆ユニークなパンづくりは食に興味がなかった息子がきっかけ
――“何でもパンにしちゃう人”としてさまざまなパンをつくってきたRanさんですが、このようなユニークなパンをつくるようになったきっかけを教えてください。
Ran：息子が3歳くらいの頃からつくるようになりました。食に全然興味がなく、食べることより遊ぶことのほうが優先で食が細かった息子に「食に興味を持ってほしいな」と思い、パンの見た目を楽しくしてみたのが始まりです。
――今回の「鮭の缶詰のパン」は、すごくおもしろい仕掛けがあるパンでした。こういったパンのアイデアはどういうときに浮かぶのでしょうか？