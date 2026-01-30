40Âå¤ËÂ¿¤¤¡ÖÏ·¤±¸«¤¨¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡×¡£¡È´é¤À¤±¤Î¤Ã¤Ú¤êÇò¤¤¡É¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¡©
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤òÅÉ¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«´é¤À¤±Çò¤¯¸«¤¨¤ë¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤è¤ê¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÉ¤êÊý¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¡¢40Âå¤«¤é¤Îº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÅÉ¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ä¡¼¥ëÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤òÅÉ¤ë¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© »Ø¡¢¥Ö¥é¥·¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ñ¥Õ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ä¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±ÕÂÎ¤òµÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÉ¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢µ¬ÄêÎÌ¼è¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢È©¤ËÅÉ¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤É¤ó¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÅÉ¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«
¡¡¤É¤ó¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë»Ø¡¡ÂÎ²¹¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ê¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬»Ø¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼ê¤ò¤è¤¯Àö¤¦¿Í¡¢¿å»Å»ö¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï»ØÌæ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î±úÆÌ¤¬¥à¥é¤ä±Æ¤È¤Ê¤ê¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ø¤ÇÅÉ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯NG¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò»Ø¤ÇÈ©¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¿¤Ð¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï»Ø¤ò»È¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸
¡¡¤½¤Î¸å¥Ö¥é¥·¤äÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤Ê¤É¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÇö¤¯¿¤Ð¤¹¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ñ¥Õ
¡¡¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¸þ¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¼è¤ê½Ð¤¹ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¸üÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï·Ú¤¯¥È¥ó¥È¥ó¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾¯ÎÌ¼è¤Ã¤ÆÇö¤¯ÅÉ¤ê¹¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±Õ¾õ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬À÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À÷¤ß¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡¢ºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤Ë»È¤¦¤Ê¤É»È¤¤Êý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥Ö¥é¥·
¡¡Çö¤¯¶Ñ°ì¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÌÓ·ê¤ä¿§¥à¥é¤ò¤Ü¤«¤¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¤È¿ÌÌ¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¤ÎÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶Ú¥à¥é¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£¤ä¤µ¤·¤¯Éï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢¡ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡©
¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÉÕÂ°¥Ñ¥Õ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬À÷¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÎÌ¤òÈ©¤Ë»Ø¤ò»È¤Ã¤ÆÅÀ¤ÇÃÖ¤¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥·¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºþÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡¢ÀèÃ¼¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¶Ñ°ì¤ËÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡¡¤è¤¯¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ï¶Ñ°ì¤ËÅÉ¤ë¤È¤¤¤¦È¯¿®¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢40Âå¤«¤é¤Ï¶Ñ°ì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢´éÁ´ÂÎ¤òÆ±¤¸¸ü¤ß¤Ç¶ù¡¹¤Þ¤ÇÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÁ´ÂÎ¤Ë¶Ñ°ì¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢¼ó¤Î¿§¤Èº¹¤¬½Ð¤Æ¡¢´é¤À¤±Çò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢40Âå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÅÉ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ ÌÜ¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò3¤Ä¤Û¤É¤ÎÅÀ¤Ç¤Î¤»¡¢¤Î¤»¤¿ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÌÜ¤Î²¼¤¬¤¯¤¹¤ß¤ä±Æ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ë¼ûÍ×¤Ê¾ì½ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢ ¡¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÇö¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¡¢40Âå¤«¤é¤Îº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÅÉ¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ä¡¼¥ëÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤òÅÉ¤ë¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© »Ø¡¢¥Ö¥é¥·¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ñ¥Õ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ä¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤É¤ó¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÅÉ¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«
¡¡¤É¤ó¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë»Ø¡¡ÂÎ²¹¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ê¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬»Ø¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼ê¤ò¤è¤¯Àö¤¦¿Í¡¢¿å»Å»ö¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï»ØÌæ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î±úÆÌ¤¬¥à¥é¤ä±Æ¤È¤Ê¤ê¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ø¤ÇÅÉ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯NG¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò»Ø¤ÇÈ©¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¿¤Ð¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï»Ø¤ò»È¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸
¡¡¤½¤Î¸å¥Ö¥é¥·¤äÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤Ê¤É¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÇö¤¯¿¤Ð¤¹¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ñ¥Õ
¡¡¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¸þ¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¼è¤ê½Ð¤¹ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¸üÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï·Ú¤¯¥È¥ó¥È¥ó¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾¯ÎÌ¼è¤Ã¤ÆÇö¤¯ÅÉ¤ê¹¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±Õ¾õ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬À÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À÷¤ß¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡¢ºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤Ë»È¤¦¤Ê¤É»È¤¤Êý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥Ö¥é¥·
¡¡Çö¤¯¶Ñ°ì¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÌÓ·ê¤ä¿§¥à¥é¤ò¤Ü¤«¤¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¤È¿ÌÌ¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¤ÎÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶Ú¥à¥é¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£¤ä¤µ¤·¤¯Éï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢¡ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡©
¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÉÕÂ°¥Ñ¥Õ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤¬À÷¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¥Ã¥É¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÎÌ¤òÈ©¤Ë»Ø¤ò»È¤Ã¤ÆÅÀ¤ÇÃÖ¤¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ñ¥Õ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥·¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºþÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡¢ÀèÃ¼¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¶Ñ°ì¤ËÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡¡¤è¤¯¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ï¶Ñ°ì¤ËÅÉ¤ë¤È¤¤¤¦È¯¿®¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢40Âå¤«¤é¤Ï¶Ñ°ì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢´éÁ´ÂÎ¤òÆ±¤¸¸ü¤ß¤Ç¶ù¡¹¤Þ¤ÇÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÁ´ÂÎ¤Ë¶Ñ°ì¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢¼ó¤Î¿§¤Èº¹¤¬½Ð¤Æ¡¢´é¤À¤±Çò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢40Âå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÅÉ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ ÌÜ¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò3¤Ä¤Û¤É¤ÎÅÀ¤Ç¤Î¤»¡¢¤Î¤»¤¿ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÌÜ¤Î²¼¤¬¤¯¤¹¤ß¤ä±Æ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ë¼ûÍ×¤Ê¾ì½ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢ ¡¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÇö¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£