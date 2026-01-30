古来、日本では政治と宗教は一体化していた。祭政一致という言葉にあるとおり「祭（祀）」と「政」の指導者は同じだった。時代の変遷とともに信教の自由が導入され、日本国憲法では「国家が特定の宗教を援助・圧迫せず、宗教的中立を保つ原則」、すなわち政教分離が規定された。しかし、いまなお両者は密接な関係にある。政治が混迷する時代に、「祀」はどこへ向かうのか。【前後編の前編】

【写真】36年前、オウム真理教が結成した「真理党」の出馬表明式の様子、真ん中には麻原彰晃。他、62年前、公明党が結成され結党大会を開く様子なども

「高市早苗が、内閣総理大臣でよいのかどうか、いま、主権者たる国民の皆様に決めていただく、それしかない。そのように考えたからでございます」

1月19日、高市早苗首相はこう高らかに宣言し、解散総選挙に踏み切った。日本で初めての女性首相誕生以降、永田町には大きな変化が見られているが、解散で大きく加速している。

自民党の菅義偉・元首相、共産党の志位和夫・中央委員会議長といった「重鎮」が次期選挙への不出馬を表明し、れいわ新選組の山本太郎代表は健康上の理由で参院議員を辞職。そうした中でとりわけ注目されたのが、立憲民主党と公明党の新党結成だ。これまで「下駄の雪」と揶揄されながら自民党と政権をともにしてきた公明党は昨年10月、高市政権が誕生すると連立政権から離脱した。返す刀で今回の総選挙において、これまで与党と野党として対峙していた立憲と連携して急転直下、「中道改革連合」を立ち上げたのだ。

風雲急を告げる日本の政治は次の選挙でどう変わるのか。この国の未来はどこへ向かうのか。新党結成で公明党を支持する創価学会の持つ「学会票」がどう動くのかで選挙の行方が変わると注目される中、時代とともに集票力に変化が見られるとも指摘される。

大切な一票を投じる前に、私たちは日本に古くからある「政治と宗教」について考える必要がある――。

政治と宗教の強い結びつきが国を発展させ、争いの種にもなった

2022年7月の安倍晋三元首相銃撃事件以降、旧統一教会と政治家の関係が大きく取り沙汰されている。そして今回、衝撃的な新党結成を仕掛けた公明党の支持母体は、日本最大の新宗教団体とされる創価学会だ。

近年、改めて注目を集める「政治と宗教」の結びつきについて、「古代から切っても切り離せないもの」と分析するのは、宗教学者の島田裕巳さんだ。

「古代の政治は基本的に"神頼み"で、政治と宗教が密接に結びついていました。たとえば、奈良時代にまつりごとを司っていた聖武天皇は日本の安全を願い、東大寺の大仏を建立する詔を出しました。

ほかにも、雨が降らないと天皇が使者を派遣して神社で祈らせるなど、古来より政治と宗教は表裏一体の関係でした」

東洋大学名誉教授の薬師寺克行さんも「宗教は生まれたときから政治そのものです」と指摘する。

「新しい宗教団体は布教活動を行い、自分らの宗教が普及した地域を支配しました。その際、布教の手段として武力を行使することも多く、宗教と戦争は常に一体化していました。それまでその地域に住んでいた異教徒は、新宗教の布教者や信者に弾圧されました」

世界史を振り返ってみても、ローマ帝国で国教となったキリスト教は帝国と一体化してヨーロッパ中に広まり、イスラム教は創始者であるムハンマドがアラビア半島を支配し、その後、後継者たちが北アフリカやイベリア半島などの広い範囲を支配下に置いた。

「以降、政治と宗教が一体となり、自分たちと異なる相手と争う時代が中世から近世まで続きました」（薬師寺さん）

日本では明治期に国家神道が生まれ、国家が神道を利用して国民の統合を図った。その体制に大きな変化が生じたのが、第二次世界大戦後だった。島田さんは、「日本が戦争に負けたのが決定的な出来事」だと話す。

「日本を占領したGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）は、戦前は日本政府と神社神道が一体の関係で戦争を鼓舞したと誤認し、国家神道を解体することを重要な課題としました。

敗戦後間もない1945年12月にGHQは神道指令を発し、政治と宗教の徹底的な分離を図ったのです」（島田さん・以下同）

神道指令により、戦前は国に保護されていた神社に対し、国や自治体などの公的機関が支援や監視、財政的な援助を行うことが禁止され、国家神道や軍国主義と密接だった「大東亜戦争」、「八紘一宇」などの言葉を公文書で使用することなどが禁止された。

「こうしたGHQの方針が日本国憲法に反映され、政教分離と信教の自由という2つの柱が出来上がりました。戦前、宗教は国が管理する方向でしたが、戦後は信教の自由が原則となり、国に規制されず自由に宗教活動ができるようになりました」

宗教に対して厳しい目が向けられるようになったのは、1995年のオウム真理教による地下鉄サリン事件の発生だろう。同年、宗教法人法が改正された。

「オウム事件の再発防止のため、宗教法人が役員名簿や財産目録などを所轄庁に提出することや、所轄庁が宗教法人に質問して業務に関する報告を求める権限などが設けられました。こうした改正に宗教団体はこぞって猛反対しました」

地下鉄サリン事件から遡ること5年前の1990年に、オウム真理教は「真理党」を結成し、政治への距離を縮めていた。こうした動きもあり、以降、宗教法人に対する見方は、厳しくなっていく。

「思想」と「イデオロギー」が政治と宗教の接着剤の役割を果たす

戦後、政教分離と信教の自由という2本柱が打ち立てられ、宗教法人法が改正されてなお、政治と宗教の関係は切っても切れないものだ。実際、日本には伝統的な仏教系やキリスト教系、それ以外の新宗教を含めて多様な宗教団体があり、さまざまな角度から現実の政治にかかわっている。

そうした宗教団体と政党は利害が一致すると薬師寺さんは指摘する。

「政党としては、宗教団体と一緒に活動すれば選挙のときに票を入れてくれる人が一気に増えます。宗教団体とすれば、政党を通じて自分たちのやりたい目標を実現するとともに選挙を通じて信者を増やすことができる。

いまは政党と宗教団体の利害が対立するのではなく、一致するから協力できる時代です。過去のように武力をバックに布教して支配するのではなく、政治と宗教が手を結び、選挙を通じて望みを実現するのが現代の特徴です」

その際、政治と宗教を結びつける"接着剤"となるのが「思想」や「イデオロギー」だ。

「保守的な思想を持つ政治家は保守的な宗教団体とくっつきます。特に皇位継承のあり方において、男系男子を遵守するといったイデオロギー色の強い主張をする宗教団体は、特定の保守的な政治家や政党とつながりやすい。

たとえば、安倍晋三元首相銃撃事件で宗教2世が問題視された旧統一教会は、共産主義や共産党に激しく敵対する思想を持つ宗教団体です」（島田さん）

戦前に国家と神道が結びついて戦争に突き進んだ反省から、日本では政治と宗教は近づいてはいけないという風潮が根強い。

だがノンフィクション作家の広野真嗣さんは「政治と宗教が協力してできることもある」と話す。

「戦後民主主義において、政教分離の原則が強調されてきました。しかし、経済合理主義や儲け至上主義が行きすぎると社会に勝ち組と負け組の格差が広がります。そこで置いてきぼりにされる高齢者や子供といった社会的弱者に手を差し伸べ、取り残さないようにするのは宗教や政治のひとつの役割ではないでしょうか。

宗教が特定の政党を支援することは認められており、福祉や育児などの社会的な分野で、宗教が政治を後押しして問題解決に向かうことは間違っていないと思います」

現に困っている人を助けるため政治と宗教ができることがあるかもしれない。

他方、政治と結びついた宗教団体が具体的に力を発揮するのが選挙活動だ。

「票集めや寄付などによる集金に加えて、大きな意味を持つのが選挙区でのボランティア活動です。

選挙カーの運転やポスター張り、有権者に向けた勧誘電話などを無償で行ってくれる人は候補者にとって非常にありがたい。特に旧統一教会から一部の議員に派遣されてきた信者は熱心で真面目かつ礼儀正しく、重宝がられたと聞いています」（広野さん）

なぜ、信者たちはそこまで熱心に選挙活動に励むのか。薬師寺さんは「選挙活動イコール宗教活動」だと論じる。

「信者たちは団体の上の人間から『この候補者はこれだけ素晴らしい。この人を当選させることであなたは報われます』と指示されます。信者にとって選挙活動は宗教活動と同じゆえ、純粋な気持ちでボランティアに励みます。

逆にいえば、候補者が落選したら自分の活動が足りなかったことになるため、信者らは懸命に選挙活動を行うのです」

政治と近い宗教団体は日本にどれほどあるのだろうか。宗教専門誌『宗教問題』編集長の小川寛大さんが主な宗教団体を解説する。

「たとえば公明党の支持母体である創価学会で、学会員らは"宗教的なお祭り"として毎回の選挙に臨みます。また、日本の新宗教団体として創価学会に次ぐ規模を持つとされるのが立正佼成会で、初代会長でカリスマ指導者だった庭野日敬氏は『アンチ創価学会・アンチ池田大作』の姿勢を貫きました。

関連団体の神道政治連盟を通じて長く自民党支持を続ける神社本庁や、日本陸軍の将校だった岡田光玉氏が創設した崇教眞光、石原慎太郎氏が信者だった霊友会は保守的な宗教団体として知られます」

ほかには、奈良県天理市に本拠地があり高市首相と関係が近いとされる天理教、関係するPL学園高校の野球部が有名だったPL（パーフェクトリバティー）教団、"エル・カンターレ"こと大川隆法教祖の存命時代に政治団体「幸福実現党」を設立し、国政選挙にたびたび挑戦した幸福の科学などがある。

各団体は自分たちの影響力を発揮するため、思想が近い政党に接近する。

「既存の新宗教団体は創価学会と対立することが多く、その筆頭である立正佼成会が中心になって新宗連（新日本宗教団体連合会）が結成されました。かつての新宗連は創価学会・公明党に対抗するため自民党を応援しましたが、1999年に自公が連立してねじれが生じた。以降、立正佼成会は自民党からは距離をおき、民主党を応援したりしましたが、一方では自民党候補を支持したりと方針はかなり曖昧になってしまいました」（島田さん）

保守政党と親和性が高いことも宗教団体の特徴だ。

「崇教眞光や世界救世教などの新宗教の多くは自民党を支持しました。一方で社会党や共産党を支持する宗教団体はほとんど目立ちません」（薬師寺さん）

（後編に続く）

※女性セブン2026年2月12日号