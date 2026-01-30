埼玉県の川口市長選の投開票が行われる２月１日、同市を選挙区にする衆院選２、３区の選挙運動が制限される。

公職選挙法の規定で、投票所入り口から半径３００メートル以内での街宣活動や演説会などが禁止されているためだ。候補者の陣営は遊説ルートの確認などに追われている。

公選法では二つ以上の選挙期間が重なった場合、投票日には、別の選挙の運動が制限される。投票終了までの間、選挙カーでの名前の連呼や街頭演説、選挙ビラの配布、屋内での個人演説会にも適用される。

市内の投票所は９７か所あり、市街地など市内の多くの地域が制限対象となる。市選管は２７日の衆院選立候補届け出時、候補者に注意喚起の文書を配布した。２月１日は衆院選中の唯一の「選挙サンデー」だが、市選管の担当者は「中心街での活動は困難になる」としている。

２区のある陣営関係者は「人出の多い駅前でマイクを握り、浸透を図りたかった。知名度のない候補者には死活問題だ」と語る。

３区のある陣営では、地図上の投票所を中心にコンパスで円を描き、演説可能な場所や街宣ルートを確認している。「市街地の隙間はわずかで、残るのは田畑の広がる周縁部ぐらい」と困惑していた。