JR秋田支社は、大雪の影響による31～1日の県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。



一部の路線で運休や遅れが見込まれています。

〈31日の列車運行計画と見通し〉

〇奥羽線

秋田－東能代 一部列車運休

東能代－新青森 夕方ごろ運転再開予定

つがる 41・42・43・44号が全区間で運休

スーパーつがる 1号・2号が全区間で運休





〈1日の列車運行計画と見通し〉

〇五能線東能代－能代 本数を減らして折り返し運転能代－弘前（青森） 終日運転取りやめリゾートしらかみ 1号・2号・4号・5号が全区間で運休〇花輪線鹿角花輪－大館 終日運転取りやめ以下の区間は終日遅れや運休が発生する可能性があります。〇北上線 横手－北上（岩手）〇花輪線 鹿角花輪－盛岡（岩手）

以下の区間は終日遅れや運休が発生する可能性があります。



〇奥羽線 秋田－青森

〇五能線 東能代－弘前（青森）



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



バスなどによる代行輸送は行われません。



今後の天候によっては、運行の見通しが変更となる場合があるため、利用する人は最新の列車の運行情報や気象情報などを確認するようにしてください。