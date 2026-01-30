「段ボール箱」をお気に召して、ドヤってる1歳の猫さん ポーズに「オッサンか？」「社長の風格」「柄がタトゥーに見える」
なぜかは知らねど大概の猫は段ボール箱が好きなもの。
今、SNS上で大きな注目を集めているのは大好き過ぎてめちゃくちゃドヤっている猫だ。
「段ボール相当お気にめしたようでめちゃくちゃドヤってるw」
とその模様を紹介したのはきゃしゃ〜んさん（@BrFpu1B8oXajs9B）。
浴槽につかるように段ボールに入り、そのふちから身を乗り出しているこの猫ちゃん。表情と言い、ポージングと言い、これ以上のドヤ加減は世になかなかないレベルだ。
きゃしゃ〜んさんにお話を聞いた。
ーー猫ちゃんのプロフィールを。
きゃしゃ〜ん：名前はポンタです。1歳の遊ぶの大好きやんちゃ小僧です。
ーーポンタくん相当おくつろぎのようですね。
きゃしゃ〜ん：はい、段ボールがお気に召したようでなによりと思いました。
ーーご投稿、大反響でした。
きゃしゃ〜ん：何となく投稿したのが反響あり、やっぱり猫は人気なんだなと思いました
◇ ◇
SNSユーザー達から
「社長の風格ww」
「めちゃくちゃドヤってる！超カッコいい猫さんですね この段ボール、永久に住む気？？」
「風呂入ってるオッサンみたいで笑ったw」
など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。
若干1歳でこのドヤりよう…驚かされるが、普段のポンタくんは年齢に見合ったとても可愛い猫ちゃんのようだ。きゃしゃ〜んさんのXアカウントでは時おりその姿が紹介されているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）