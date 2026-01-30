¡Ö¤¨¡¢Ã¯⁉¡×¡ÖÁÛÁüÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡×11ºÐ²¼¸µ½÷Í¥¤ÈºÆº§¡õ½÷»ùÃÂÀ¸¡Äà·ãÊÑáÅì½Ð¾»Âç¤Î¾×·â¥Ó¥¸¥å¤ËSNSÁûÁ³¡ªÉñÂæ½Ð±é¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö±Ç¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡2024Ç¯¤ËÇ¯²¼¤Î¸µ½÷Í¥¤ÈºÆº§¤·¡¢ÍâÇ¯½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¡Ä¡£ÇÐÍ¥¡¦Åì½Ð¾»Âç¤ÎàÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢¾®Àâ²È¤Î»°ÅçÍ³µªÉ×¤µ¤ó(µýÇ¯45)¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ®µÜ´²µ®¤¬±é¤¸¤ë¥ë¥Í ¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¤ÎÍ§¿Í¡¦¥µ¥ó¡¦¥Õ¥©¥óÇì¼ßÉ×¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅì½Ð¤Î»Ñ¤ò¡¢ÉñÂæ´ë²èÀ©ºî±¿±Ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡ÖTOTAL STAGE PRODUCE¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹õ¤¤¸ý¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì½Ð¤Î·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¨¡¢Ã¯?¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´°Á´¤ËÊÌ¿Í¡×¡ÖÉñÂæ¤Î±Ç¤¨¤Ã¤×¤ê¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡×¡ÖÉñÂæ±Ç¤¨¤·¤Æ¡¢»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëµÛ°úÎÏ¤¬¤¢¤êÌòÊÁ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Åì½Ð¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î°É¤È·ëº§¤·3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤ËÎ¥º§¡£24Ç¯8·î¤Ë¸µ½÷Í¥¤Î²ÖÎÓ¤µ¤ó¤È¤ÎºÆº§¤È½Ð»ºÍ½Äê¤òÊó¹ð¡£Æ±Ç¯12·î¤ËABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÅì½Ð¾»Âç¡¦²ÖÎÓ¤Î¿·º§Î¹¹Ô¡¡¡Á¤»¤«¤Ï¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇËºÇ¯²ñinÁðÄÅ¡Á¡×¤ËÅì½Ð¤È²ÖÎÓ¤µ¤ó¤¬É×ÉØ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½Ð±é»þÅì½Ð¤Ï36ºÐ¡¢²ÖÎÓ¤µ¤ó¤Ï25ºÐ¤ÇºÐ¤Îº¹¤¬11ºÐº¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯2·î¤Ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£