¡ÖËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹III¡×¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ªÎ©²ÖÍýº´¡¢ÅÁÀâ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈàËË´ó¤»Ì©Ãåá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶»Ç®¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó...¡×
¸ª¤òÊú¤Ì©Ãå...20Ç¯¤Ö¤ê´¿´î¤ÎºÆ²ñ
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÎ©²ÖÍýº´(54)¤¬¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎËË´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹III¡×¤ä¡¢±Ç²è¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¹â¹»Í¿ÂÀÏº²»Æ¬¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿Î©²Ö¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¹¬¤Á¤ã¤ó¤Î40¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç20Ç¯¤Ö¤ê¡©¤â¤Ã¤È¤«¤â »Ò¶¡¤Ç¤¤¿Êó¹ð¤·¤¿°ÊÍè ÂçÂô¼ùÀ¸¤¯¤ó¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê 30Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ËÀ¸¥¬¥é¥¹¤Î½½ÂåÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤Î¿ù±º¹¬(56)¤Î40¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸÷GENJI¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÂçÂô¼ùÀ¸(56)¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö1987¡Á88Ç¯º¢¤ÏËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡¢¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Í¡¼¡×¡Ö80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤ÆåºÎï¤ÇÀ¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡ÖÀÎ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÃ±ÂÎ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö·ÝÇ½¿ÍÆ±»Î¥Ð¥Ã¥¿¥ê♡¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤♡¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Î©²Ö¤Ï1986Ç¯¡ÖÂè1²ó¥í¥Ã¥ÆCM¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥¥ß¤À!¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¥É¥é¥Þ¡ÖËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹III¡×(TBS¡¢87Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆâ³¤¤Ï¤ë¤«Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Öµ¿Ìä¡×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡¢±Ç²è¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë ¹â¹»Í¿ÂÀÏº²»Æ¬¡×¡¢¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë ¹â¹»Í¿ÂÀÏº´°·ëÊÓ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£