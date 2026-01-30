北海道日高町のバーの壁の中で２８歳の女性の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕されていた知人の４９歳の男を殺人の疑いで再逮捕しました。



自らが経営するバーの紹介動画でカメラに向かって手を振る男。



１月３０日に殺人の疑いで再逮捕された、松倉俊彦容疑者です。



松倉容疑者は１２月３１日ごろ、日高町の看護師・工藤日菜野さんの自宅で、工藤さんの首を圧迫し殺害した疑いがもたれています。





警察によりますと、工藤さんはロープのようなもので首を絞められたとみられていて、松倉容疑者の自宅などから複数のロープが押収されたということです。「遺体を店内の壁の中に入れて隠したことに間違いありません」工藤さんの遺体が見つかったのは、バーの物置スペースの壁の中でした。壁に木製の板で塞がれた穴があり、その奥にある一畳ほどの空間に遺棄されていました。１２月３０日、工藤さんは祖母に大みそかの予定を伝えていました。「あすは彼氏と過ごす」捜査関係者によると、工藤さんは１２月３１日午後４時ごろ、自宅近くの防犯カメラに映っていたのを最後に行方不明に。その日の午後６時半ごろには、工藤さんの自宅から松倉容疑者とみられる人物が徒歩で出てくる姿が防犯カメラに映っていたといいます。この２時間半の間に２人が一緒にいた可能性があるとみられます。松倉容疑者は死体遺棄の疑いで逮捕される前、工藤さんの殺害をほのめかしていましたが、現在は黙秘しているということで、警察が２人の関係や足取りを詳しく調べています。