「念願の吉田吉田吉田」ついに撮影成功！ 吉田優利&吉田鈴&吉田弓美子の3ショットに女子プロ仲間からの「いいね！」殺到
吉田弓美子が自身のインスタグラムを更新。「ついに2人と撮らせてもらえました」と嬉しそうに記すと、吉田優利と妹の鈴の3人で撮った写真を投稿した。
【写真】吉田×3 激レア3ショットに「いいね！」殺到
「念願の吉田吉田吉田」と表現した写真。3人ともに笑顔を浮かべているが、中でも真ん中の吉田弓美子は喜びが溢れだしているようだ。「優利ちゃん鈴ちゃんありがとう」「今シーズンの2人のご活躍を陰ながら応援しています」と、最後はまるでファンの様に2人に声援を送っていた。2枚目の写真は鈴と笑顔でコースを歩く姿。「鈴ちゃんと一緒だったメディアのお仕事は また後日ご報告致します」とのこと。ツアー通算7勝を挙げている吉田だが、昨シーズンはステップ・アップ・ツアーが主戦場だった。しかし8月に開催された「CAT Ladies」では仲よしで17歳も年の離れた櫻井心那のキャディを務め、2年ぶりの優勝に導くなど、新しい一面も見せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ツアー初戦に向けて調整を進める吉田優利 豪州、米国で過ごすオフタイムを大公開に「いいね！」殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「おてんば娘は23歳になりました！」 桑木志帆が誕生日を元気よく報告 新しいシーズンに向けて意欲満々！
小祝さくらが笠りつ子とワイキキビーチでアロハポーズ「海に入りとても楽しかったです」
【写真】吉田×3 激レア3ショットに「いいね！」殺到
「念願の吉田吉田吉田」と表現した写真。3人ともに笑顔を浮かべているが、中でも真ん中の吉田弓美子は喜びが溢れだしているようだ。「優利ちゃん鈴ちゃんありがとう」「今シーズンの2人のご活躍を陰ながら応援しています」と、最後はまるでファンの様に2人に声援を送っていた。2枚目の写真は鈴と笑顔でコースを歩く姿。「鈴ちゃんと一緒だったメディアのお仕事は また後日ご報告致します」とのこと。ツアー通算7勝を挙げている吉田だが、昨シーズンはステップ・アップ・ツアーが主戦場だった。しかし8月に開催された「CAT Ladies」では仲よしで17歳も年の離れた櫻井心那のキャディを務め、2年ぶりの優勝に導くなど、新しい一面も見せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ツアー初戦に向けて調整を進める吉田優利 豪州、米国で過ごすオフタイムを大公開に「いいね！」殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「おてんば娘は23歳になりました！」 桑木志帆が誕生日を元気よく報告 新しいシーズンに向けて意欲満々！
小祝さくらが笠りつ子とワイキキビーチでアロハポーズ「海に入りとても楽しかったです」