第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で開かれ、出場する32校が決まった。1924年の第1回大会から100年以上“皆勤”出場を続ける近畿公立勢だったが、昨秋奈良大会4強で21世紀枠候補の郡山（奈良）は選出されず、大会史上初めて近畿の公立勢が出場しないセンバツとなった。

近畿公立勢が一般枠で選出されずに21世紀枠が最後の砦（とりで）となるのは2010、14、15年に続く4度目。過去3回（10年＝向陽、14年＝海南、15年＝桐蔭、全て和歌山）は全て21世紀枠で皆勤出場を守ってきたが、春夏通算12度の甲子園出場を誇る古豪の28年ぶりセンバツ出場はならなかった。

第1回大会から昨春の第97回大会まで、近畿地区の公立校は“皆勤”で出場を続けてきた。だが、重要選考資料となる昨秋の近畿大会では、出場した乙訓（京都2位）、市尼崎（兵庫2位）、彦根東（滋賀2位）、市和歌山（和歌山2位）の公立4校がそろって初戦敗退。一般選考6枠での出場は絶望的となっていた。