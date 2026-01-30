29日夜、東京・台東区で現金およそ4億2000万円が奪われた事件で、被害にあったグループの1人が「貴金属店から預かった日本円を香港に運ぶ仕事をしている」などと話していることが分かりました。

路上に止めてあった車に、およそ4億円が入ったスーツケースを積み込もうとしたところで強盗事件が起きました。3人組はその後、車で一方通行の道を逆走していったということです。

警視庁によりますと、29日午後9時半ごろ、台東区東上野の路上で中国人や日本人の男女5人のグループの1人が、3人組の男に催涙スプレーをかけられ、日本円で現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪われる強盗事件がありました。

その後の捜査関係者への取材で、被害にあったグループの1人が「貴金属店から預かった日本円を香港に運ぶ仕事をしている」などと話していることが新たに分かりました。

事件の背景に金の取引が関連している可能性があるとみられています。

事件の2時間半後には、羽田空港で3人組の男が現金およそ1億9000万円が入ったスーツケースを奪おうとした事件もあり、警視庁は2つの事件が関連しているとみて調べています。