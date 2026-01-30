元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が29日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・00）に出演。ダイエット企画での成果を報告した。

番組を通して丸山が挑戦したのは、ボディーメークトレーナー石本哲郎氏が考案した「外食痩せダイエット」。過度な運動は一切行わず、チェーン店で“食べてもいい”メニューを食べて減量する方法で、カロリーやたんぱく質、脂質、糖質のバランスなど、ポイントを解説しながら、各チェーン店のダイエット向きメニューが紹介された。

現役引退の9年前、56キロだった丸山は結婚、出産を経て68．4キロに。「育児で忙しく運動する時間が取れない」「食べることがストレス発散」と太った原因を語り、「これだったらほんとに続けられる。私にめっちゃ合ってる」とダイエットに取り組んだ。

初日の朝食「モスバーガー」、昼食「山下本気うどん」、夕食「ガスト」でしっかり3食。2日目は朝食「BAGEL＆BAGEL」、昼食「大戸屋」。3日目朝食は「松屋」のメニューを参考に自炊、昼食「熟成焼肉 肉源」、夕食「なか卯」。その後も「ベローチェ」「クリスプサラダワークス」「リンガーハット」「ケンタッキーフライドチキン」「スシロー」「富士そば」など、数々の外食チェーンメニューを食べまくった丸山。

1カ月で6.1キロ減の62．3キロでダイエットを成功させ、ドレスアップした姿でスタジオに登場。変身ぶりに共演者を驚かせた。