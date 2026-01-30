フジテレビは30日、東京・台場の同局で清水賢治社長が会見を行い、中居正広氏の女性トラブルを発端とした一連の問題に関して言及した。

就任1年を受けての会見で清水社長は、対応に当たった1年を振り返り「いかなる問題が起きても外部の目が入りやすくなった」と述べ、コンプライアンス体制が整ってきたとの考えを示した。

中居氏との現在のやり取りについては「お答えしていません」と答え、中居氏への損害賠償請求にも「あの当時もお答えしたが、その当時と内容は変わらない。第一に、どういう因果関係があるのか、法的な問題をつめて検討はしている。ただ、被害女性のこともある。これが女性に負担をかけ、二次被害が発生する可能性も考慮し、慎重に判断したい」と話した。

同局が港浩一元社長と大多亮元専務を相手取り、総額50億円の損害賠償を求めた訴訟の進捗には「粛々と進行しているという以外は申し上げられない」と答えるにとどめた。

公開審議ではなく、ウェブ上での手続きが進んでいることに関して質問が飛ぶと、「裁判は慎重に判断してこのような形としている」と回答。和解となった場合の対応について、「どのくらい時間がかかるかはわからない。数年はかかると思うが、結果が出た時はその都度判断したい」と述べた。

問題を受けて、一時は企業によるCMの出稿差し止めが相次いだが、CM出稿数について「おかげさまで昨年10月以降、回復が顕著になり、スポンサー数は前年1月比で93％回復」とし、「4月改編では100％に戻していきたい」と話した。