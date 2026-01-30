元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈さんが自身のSNSを更新。ダイエットに成功したことを報告しました。

【写真を見る】【 丸山桂里奈 】『外食ダイエット』成功を報告「とりあえずは6．1キロ減」「継続します」





丸山さんは自身のインスタグラムに、満面の笑みを浮かべた画像を添えて、「ダイエット成功しました」と投稿。「とりあえずは6．1キロ減。」と、6キロ以上のダイエットに成功したことを明かしています。









テレビ番組『櫻井・有吉THE夜会』の企画で『外食やせダイエット』に挑戦した丸山さんは、「本並さんをギャフンと言わせたくて頑張りました よっしゃー」と綴り、夫で元サッカー日本代表の本並健治さんとの２ショット画像も公開。









丸山さんは「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました スタッフのみなさま、ありがとうございました」と、番組の関係者に感謝の言葉を記しています。









また、自身のXでは「ダイエット成功しました 継続します」と綴り、ダイエットの継続を宣言。









SNSには「めっちゃ綺麗 誰かと思っちゃったよ」「かなり痩せたね！」「参考になります！」「間食の誘惑に負けないでね」といった投稿が寄せられていて、丸山さんは「ダイエットの反響がすごい」と、驚いています。



【担当：芸能情報ステーション】