テレビ朝日系「プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 ２時間ＳＰ」が２７日に放送され、俳優・小泉孝太郎、バイオリニスト・高嶋ちさ子、オリエンタルラジオ・藤森慎吾が出演した。

華麗なる一家の暮らしに迫るバラエティー。この日は「塀の長い謎の豪邸 住むのはどんな一家？特別潜入」。東京・神楽坂にある４００坪、３階建て大豪邸の謎に迫った。

番組内で「一坪５００万円はくだらない一等地。敷地面積はおよそ４００坪」と紹介されると、藤森は「すごい…。２０億ってこと？土地だけで…」と絶句した。

スタッフの訪問に登場したのは、あでやかな着物姿の小堀宗翔さん。遠州茶道宗家１３世家元次女で、元ラクロス日本代表という経歴を誇る。現在は、江戸時代から４４０年以上、１３代にわたり継承している家業で先生の仕事をしているという。

一方で小堀さんは、アスリート茶会を開設。茶道を通じて一流選手たちのメンタルトレーニングやリフレッシュに尽力。ソフトボール女子で２００８年北京五輪、２１年東京五輪金メダルの上野由岐子投手、競泳女子で２１年東京五輪個人メドレー２冠の大橋悠依さん、２１年東京五輪空手女子形の銀メダリストの清水希容さんら錚々たる面々がアスリート茶会に参加したという。