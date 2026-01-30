【ポケモン ランチグッズコレクション】 2月上旬 発売予定 価格：935円～

カミオジャパンは、ポケモンのランチグッズコレクションを2月上旬にポケモンセンター及び全国のキャラクターショップ・文具店・ファンシーショップなどにて発売する。価格は935円から。

本商品は、ポケモンたちとフルーツの組み合わせがかわいいデザインのランチグッズコレクション。1段、2段など各種ランチボックスをはじめ、はし・はしケースのセットや、ランチクロスや保冷バッグ、ボトルケース、ステンレスボトルなど、ランチタイムが楽しくなるグッズがラインナップされている。

カミオジャパン ポケモン ランチグッズコレクション

2月上旬 発売予定

価格：935円～

【商品詳細】

・スリム2段ランチボックス 全1種 価格：2,200円

・1段ランチボックス 全1種 価格：2,090円

・楕円レンジ2段ランチボックス 全1種 価格：2,200円

・入れ子ランチボックス／3個入り 全1種 価格：1,925円

・はし・はしケース／スライド式 全2種 価格：各1,155円

・ツインセット／スライド式 全2種 価格：各1,540円

・ランチクロス 全4種 価格：各935円

・ランチ巾着 全2種 価格：各1,155円

・保冷バッグ 全2種 価格：各2,640円

・マチ付き巾着 全4種 価格：各935円

・ボトルケース 全4種 価格：各2,090円

・ステンレスボトル 全2種 価格：各3,740円

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。