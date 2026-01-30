丸亀製麺、「麺増量無料」キャンペーン実施 - 1月29日から3日間限定
丸亀製麺は、1月29日から31日までの3日間限定で、全国の丸亀製麺にて、終日「並」サイズのうどんを注文すると、希望者に無料で「大」サイズへ麺を増量する企画を行うと発表した。
丸亀製麺「並」→「大」増量無料キャンペーン
寒い時期に、あつあつのうどんでおなかいっぱいの幸せを感じてほしいという想いが込められているという。対象は店内飲食だけでなく、持ち帰りも含まれる。
2026年1月29日〜31日 終日
好きなうどんを注文すると、「並」サイズから「大」サイズへ麺量を無料で増量
※増量希望の場合はスタッフへ申告
「うどん」商品
※各種セット商品、各種「丸亀うどん弁当」は対象外
※店舗により取り扱い商品が異なる場合あり
※「小」から「並」、「大」から「得」への増量は対象外
※「大」サイズの設定がある商品に限る
全国の丸亀製麺
※一部店舗では未実施
