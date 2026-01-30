第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日に大阪市内で行われ、昨年秋の近畿大会で４強入りした滋賀学園（滋賀）は２年連続４度目の出場が決まった。２４年夏の甲子園も８強に進出しており、３年連続の聖地。山口達也監督は「（選手が）自信をつけてきていますよね。先輩たちの活躍による伝統というか、そういうのを少しずつ感じ始めています」と実感した。

扇の要を務める島尻琳正捕手（１年）は沖縄・石垣市から入学した。同県からの入部者は毎年のことだが、離島出身は初めて。中２秋に山口監督と知り合い「レベルの高い近畿でできるチャンス」と即決した。身長は１６８センチと小柄で中学時代は軟式野球部だったものの、昨年春は入学式から１２日後の公式戦で「１番・捕手」に抜てき。そのままセンバツ出場チームの正捕手を奪取した。昨夏は滋賀大会決勝で敗れたが「あと１勝というところで負けてしまった。一生忘れない。先輩たちに申し訳ないし、糧になった。あと４回、絶対に甲子園に」と、初の夢舞台への切符をつかんだ。