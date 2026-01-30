第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨年秋の近畿大会で優勝した神戸国際大付は５年ぶり６度目の出場。明治神宮大会３試合で５本塁打を記録した強力打線を、石原悠資郎（ゆうじろう）左翼手（２年）が引っ張る。

神宮の右中間に豪快な一発を運んだ大砲の名前の由来は、昭和の大スターだ。母方の祖父・宮崎一一（かずいち）さん（享年７７）が石原裕次郎さんの大ファン。「石原と言えば、ゆうじろうやろ」と名付けられた。高校通算１５発の実力は決して“名前負け”せず、１７８センチで１００キロを超える体格もインパクト十分。神宮大会で名前が売れたが、注目を浴びることへの重圧を「全くないです。うれしいです」と笑顔で語った。迫力と愛嬌（あいきょう）をそろえた“ゆうちゃん”は「長打でチームに勢いを」と宣誓。「めちゃくちゃ気に入っています」という名前を、さらに広める。

同校の甲子園出場は８強入りした２１年夏以来。前回は新型コロナの影響で観客や応援団に入場制限があり、青木尚龍監督は「大声援の甲子園が楽しみ」と吉報を喜んだ。右の主砲・石原悠だけでなく、左の主砲・川中鉄平右翼手（２年）ら「１番から下位まで本塁打が打てる」という伝統の強打。優勝候補の一角に名を連ねる。

◆石原 悠資郎（いしはら・ゆうじろう）２００８年５月１０日、岡山市生まれ。１７歳。御休小１年から相生・港クラブで野球を始め、上道中では東岡山ボーイズでプレー。高校では１年秋からベンチ入り。１７８センチ、１０６キロ。右投右打。カラオケの得意曲は石原裕次郎の「嵐を呼ぶ男」