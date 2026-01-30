第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。智弁学園（奈良）は５年ぶり１５度目の出場。２０１６年に頂点に立った強豪が２度目の優勝を狙う。

昨年秋の近畿大会で準優勝した戦力は強力だ。最速１４９キロのエース杉本真滉投手（２年）はプロ注目の左腕。１年夏に甲子園デビューを果たしている。準々決勝の京都国際戦に先発して３回途中無失点。同大会の優勝校を相手に躍動した。「どんな場面でも球場がどこでも、持っているものを出すことの大切さを実感した」と順調に成長。一冬を越え「上がっていると思う」と１５０キロ台到達も宣言した。

他にも、１４５キロ右腕の水口亮明投手（２年）ら充実の投手陣。小坂将商監督は「粒はそろっている。調子のいい投手から使っていく」と語り、昨秋の近畿大会４試合全て６得点以上の打線にも「中心がしっかりしている」と自信を持っている。課題は秋の公式戦９試合で１７失策の守備。「記録に残らないものを含めると、１試合平均３個以上。それを１個ちょっとに」と、この冬は例年の３倍のノックを課し、基礎から見直してきた。２月は「もっと増やす」と予告。克服すれば「狙えると思う」と上位進出を見据えた。