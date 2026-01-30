第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の北信越大会を制し、明治神宮大会に初出場した帝京長岡（新潟）は初夏通じて初の甲子園出場となった。

元日本ハムの芝草宇宙（ひろし）監督（５６）は、帝京（東京）のエースとして１９８７年夏の甲子園ではノーヒットノーランを達成するなど、計３度甲子園に出場。その後は日本ハムで４３０試合に登板し、通算４６勝と活躍した。チームとして初の全国大会となった明治神宮大会では、英明（香川）に初戦敗退。逃した全国１勝をつかみにいく。

◆芝草 宇宙（しばくさ・ひろし）１９６９年８月１８日、埼玉・所沢市生まれ。５６歳。帝京では２年春、３年春夏と甲子園に計３度出場。３年時はエースとして春８強、夏４強。３年夏の２回戦（対東北）で大会史上２０人目（２１度目）のノーヒットノーランも記録した。８７年ドラフト６位で日本ハム入団。先発、中継ぎとして活躍し、０６年にソフトバンク移籍。０７年途中に台湾・興農ブルズで現役引退。１１〜１２年は日本ハム１軍投手コーチ、１３〜１７年は日本ハムのアマスカウト。ＮＰＢ通算４３０登板で４６勝５６敗１７セーブ、防御率４・２４。右投左打。