山形県警は30日 山形市在住の40代男性が暗号資産計約41万円分をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました

県警によりますと 1月14日 男性のスマートフォンに「03」から始まる番号から着信があり 暗号資産取引所の「イケガミ」を名乗る男が応対しました。

男は

「あなたのアカウントがカンボジアから30回以上不正ログインされている」

「ハッキングの可能性があるのでロックする」

「我々の管理するウォレットに暗号資産を移してほしい」

などと話し、男性に送金を促しました。

男性は暗号資産を所有していたこともあり 不正アクセスを信じ込み 「イケガミ」やその上司を名乗る「カネコ」からの電話指示に従い 六回にわたり指定アドレスへ送金しました。

しかし その後 送金したはずの暗号資産が別のウォレットに移動していることが判明。インターネットで同様の詐欺事例があることを知り 詐欺被害に気付いたということです。

県警は「電話やSNSで暗号資産の送金を指示された場合は詐欺を疑い 家族や警察へ相談してほしい」

と注意を呼びかけています。

