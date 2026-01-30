ABCテレビの今村俊昭社長（63）が30日、大阪市内の同局で会見を開き、同局朝の人気情報番組「おはよう朝日です」（月〜金曜前5・00）のキャスター交代について言及した。

今村社長は「この春から新たな体制でスタートします」と説明し「11年間にわたり番組の顔として頑張ってくれた岩本計介アナウンサーが卒業しまして、4月からは古川昌希アナウンサーがメインMCを務めます。岩本アナウンサーの功績に感謝しつつ、報道情報番組で培った確かな伝える力を持つ古川アナウンサーとともに、新たなおは朝を作っていきます」と報告した。

昨年11月のイベント「おは朝パーク2025〜あしたも元気でいってらっしゃい〜」でも予告されていたが、同番組のMC・岩本計介アナウンサー（49）が3月いっぱいで番組を卒業。後任MCに古川昌希アナウンサー（38）が就任することになる。

岩本アナは15年3月末からMCを務め、20年10月から2部構成となった第2部（前6・00〜）を担当。当時のイベントでは「岩本計介、49歳。来年3月いっぱいでおは朝を卒業します」と壇上で発表し、3万人を超えるファンからどよめきの声が挙がった。「こんなに長く続くとは。毎日必死でヘトヘトになって。いつまで続けられるのかなと思ってたら、気がつけば11年。支えてくださった皆さんに心から感謝してます」などと語っていた。