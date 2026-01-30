ボクシングWBOアジア・パシフィック・ライト級王者の宇津木秀（ワタナベ）と東洋太平洋スーパーフライ級王者の横山葵海（同）が25日から米ロサンゼルスの「Knockouts Boxing Facility」で強化合宿を行っている。

元WBA・IBF・WBO統一世界ヘビー級王者アンディ・ルイス・ジュニア（米国）や、元2階級制覇王者オスカー・バルデス（メキシコ）らを指導した名トレーナー、マニー・ロブレス氏の下でレベルアップを図る。

現在ライト級の世界ランキングでWBA6位、WBC8位、WBO5位に位置する宇津木は「今回の合宿では、技術をもう一段階引き上げることを目的にしています。特に実戦を想定した強度の高い練習で、自分の限界を押し上げたいと思っています。次戦は春になりますが、最終的には世界を目指しているので、その道の途中にある一戦として覚悟を持って臨みます。日頃から支えてくださっている会長、関係者、応援してくださる皆さんに本当に感謝しています」などと所属ジムを通じてコメント。

IBFスーパーフライ級14位で世界挑戦を視野に入れる横山も「今回の合宿のテーマは吸収と進化です。実戦練習をメインに、海外の最新トレーニング理論やトレーナーの柔軟な考え方を積極的に取り入れています。自分のスタイルに新しい考え方を加え、多くの引き出しを狙っています」とコメントし「格上の選手を破って世界チャンピオンになることです。格上のランカーに挑み、その座を奪い取る姿を見せたい。一戦ごとに世界との距離を縮めていく覚悟です」と抱負を語った。